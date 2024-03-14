Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD’de şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler görülmüştü.

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Kritik enflasyon verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentileri azaldı. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi salı günü 103.177’yi görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.170 seviyesini test etmişti.

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Haftanın kalanında ise dolar endeksinde geri çekilmeler dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmeye devam ediyor. Bugün dolar endeksi 102.890 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.202 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.07’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.00, en yüksek ise 32.18 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.29 lira ile yükseliş gösteriyor.