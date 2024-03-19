Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD’de üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından altın fiyatları rekor seviyelerden düşüşe geçmişti. Özellikle ABD’den gelen son veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası üzerindeki beklentileri değiştirdi.

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ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜREN NEDEN

Özellikle ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu gelişme ile birlikte geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

ONS ALTIN DÜN 2146 DOLARDAN DÖNDÜ

Haftaya 2155 dolardan başlayan ons altın 2146 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandı. Ons altın günü 2160 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2225 liradan başlayan gram altın 2246 liraya kadar yükseldikten sonra 2244 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2160 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda hafif gerileyerek 2155 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2154 dolar, en yüksek ise 2162 dolar seviyeleri görüldü.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2243 liradan başlayan gram altın şu sıralarda hafif gerileyerek 2240 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2239 lira, en yüksek ise 2250 lira seviyeleri test edildi.