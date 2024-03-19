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Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?
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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.29’un üzerinde başladı.

19.03.2024 - 09:28 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz hafta ABD’de üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından piyasalar hareketlendi. Özellikle ABD’den gelen son veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası üzerindeki beklentileri değiştirdi. 

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Özellikle ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu gelişme ile birlikte geçtiğimiz hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü. 

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Bugün dolar endeksi 103.800 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.328 ile yatay hareket ediyor. 

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.29’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.25, en yüksek ise 32.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.16 lira ile yatay seyrediyor. 

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