Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta ons altın 2222 dolar seviyesine kadar yükselirken gram altın 2300 TL’yi aşmıştı. Ancak hafta ortasından sonra altın fiyatlarında düşüş dikkat çekmişti.

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GRAM ALTIN DÜN 2277 TL SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Yeni haftada ise altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi. Dün ons altındaki hareketlenmeye bağlı olarak gram altın fiyatı 2277 TL seviyesini gördükten sonra 2251 TL seviyesini test etti.

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Dün 2172 dolar seviyesinden başlayan ons altın 2200 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra 2179 dolar seviyesini gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2178 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2179 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2173 dolar, en yüksek ise 2181 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2253 liradan başlayan gram altın şu sıralarda hafif yükselerek 2258 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2249 lira, en yüksek ise 2260 lira seviyeleri test edildi.