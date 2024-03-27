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Uzmanpara Dolar bugün ne kadar oldu?
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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.16’nın üzerinde başladı.

27.03.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert hareketler görülmüştü. 

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Bu hafta ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi daha sakin bir seyir izliyor. Bugün dolar endeksi 104.344 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.226 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.10, en yüksek ise 32.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.10 lira ile sakin seyrediyor.

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