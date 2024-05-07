Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalar hareketlendi.

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Çarşamba günü Fed beklentiler dahilinde faizi sabit tutarken, cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. Ülkede işsizlik oranı ise 0.1 puan artışla yüzde 3.9’a çıktı.

Özellikle İsrail, İran arasında yaşanan çatışmalar sonrası iki ülke arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. ABD’de yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası Fed’in kasım ayında faiz indirimine gideceği fiyatlanmıştı.

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Son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in bu yıl faiz indirimini eylül ayında yapabileceği ihtimali kuvvetlendi.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTANIN İLK GÜNÜ YÜKSELDİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2332 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatı 2419 lira seviyesini test etti.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2323 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2319 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2310 dolar, en yüksek ise 2329 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 2408 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2406 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2394 lira, en yüksek ise 2417 lira seviyeleri test edildi.