Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalar hareketlendi.

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Çarşamba günü Fed beklentiler dahilinde faizi sabit tutarken, cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. Ülkede işsizlik oranı ise 0.1 puan artışla yüzde 3.9’a çıktı.

Son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in bu yıl faiz indirimini eylül ayında yapabileceği ihtimali kuvvetlendi.

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Tarım dışı istihdam verisi sonrası cuma günü 104.522’ye kadar gerileyen dolar endeksi yeni haftada toparlanma gösteriyor. Dolar endeksi bugün 105.090 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.439 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.18, en yüksek ise 32.31 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.80 lira ile yatay seyrediyor.