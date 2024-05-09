Altın fiyatlarında son durum ne?

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım yerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarındaki düşüşü engelledi.

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Özellikle geçtiğimiz son iki haftalık zaman içerisinde altın fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra sert düşüş kaydetmişti.

ALTIN FİYATLARI DÜN HAFİF GERİLEDİ

Bu hafta itibarıyla altında daha sakin bir seyir izleniyor. Ons altın dün hafif düşüş göstererek 2308 doları görürken, gram altın fiyatı 2400 liranın altına sarkarak günü 2393 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2308 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2324 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2307 dolar, en yüksek ise 2329 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2389 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2408 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2389 lira, en yüksek ise 2413 lira seviyeleri test edildi.