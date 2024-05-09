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Uzmanpara Altın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz iki haftayı üst üste düşüşle tamamlayan altın fiyatları bu hafta itibarıyla karışık seyrediyor. Pazartesi yükseliş gösteren ons altın salı ve çarşamba günleri aşağı yönlü hareket etti. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...

09.05.2024 - 09:06 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım yerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarındaki düşüşü engelledi.

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Özellikle geçtiğimiz son iki haftalık zaman içerisinde altın fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra sert düşüş kaydetmişti. 

ALTIN FİYATLARI DÜN HAFİF GERİLEDİ 

Bu hafta itibarıyla altında daha sakin bir seyir izleniyor. Ons altın dün hafif düşüş göstererek 2308 doları görürken, gram altın fiyatı 2400 liranın altına sarkarak günü 2393 liradan tamamladı. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın dördüncü işlem gününe 2308 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2324 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2307 dolar, en yüksek ise 2329 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2389 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2408 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2389 lira, en yüksek ise 2413 lira seviyeleri test edildi. 

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