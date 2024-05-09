Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?
Haberler Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.19’un üzerinde başladı.

09.05.2024 - 09:12 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım yerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler piyasaları hareketlendirdi. 

Haberin Devamı

Özellikle geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert düşüş gösteren dolar endeksi yeni haftada ise toparlanma kaydediyor. Dolar endeksi bugün 105.363'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.500 ile yükseliş gösteriyor. 

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE? 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 32.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL dün 32.24 seviyesinden kapanmıştı. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.78 lira ile yükseliyor.

Altın fiyatlarında son durum ne? 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Altın fiyatlarında son durum ne?  Haberi Görüntüle

 

Diyarbakır’da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga: 3 gözaltı

Diyarbakır’da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga: 3 gözaltı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artıyor! Komisyon'da kabul edildi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artıyor! Komisyon'da kabul edildi