Dolar bugün kaç TL?

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım yerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler piyasaları hareketlendirdi.

Haberin Devamı

Özellikle geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert düşüş gösteren dolar endeksi yeni haftada ise toparlanma kaydediyor. Dolar endeksi bugün 105.363'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.500 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 32.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL dün 32.24 seviyesinden kapanmıştı. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.78 lira ile yükseliyor.