Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül ayında faiz indirimine gideceği ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası sonrası bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları haftaya rekor seviyelerden başladı.

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ONS ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Ons altın pazartesi günü 2450 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra gerileyen ons altın dün 2406 dolara kadar geri çekildi.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Pazartesi günü ons altındaki yükselişe bağlı olarak 2540 lira seviyesine kadar yükselen gram altın zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekildi. Gram altın salı günü 2491 lirayı gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2421 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2408 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2404 dolar, en yüksek ise 2426 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2500 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2492 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2485 lira, en yüksek ise 2512 lira seviyeleri test edildi.