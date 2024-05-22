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Uzmanpara Dolar bugün ne kadar oldu?
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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.12’nin üzerinde başladı.

22.05.2024 - 09:12 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri fiyatlanmaya devam ediyor. Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta dolar endeksinde sert düşüşler görülmüştü. 

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Bu hafta ise dolar endeksi toparlanma gösteriyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.782’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.435 ile yükseliş gösteriyor. 

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 32.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.11, en yüksek ise 32.34 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.89 lira ile geriliyor.

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