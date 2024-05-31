Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı yaratmıştı.

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ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Bu hafta itibarıyla altın fiyatlarında karışık seyir gözleniyor. Dün ons altın 2351 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın 2439 lirayı görmüştü. Ons altın günü 2343 dolardan, gram altın 2424 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2343 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2354 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2337 dolar, en yüksek ise 2359 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2424 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2438 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2421 lira, en yüksek ise 2443 lira seviyeleri test edildi.