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Uzmanpara Dolar bugün ne kadar oldu?
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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.16’nın üzerinde başladı.

31.05.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlamalara yansıdı. 

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Çarşamba günü 105.143’e kadar yükselen dolar endeksi perşembe günü sert düşüş gösterdi. Dün 104.632’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 104.438 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.504 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.15, en yüksek ise 32.31 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.06 lira ile yükseliyor.

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