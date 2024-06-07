Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen ani hareketler oldukça dikkat çekiyor. Bu hafta genelinde pozitif bir seyir sergileyen altın fiyaltarı bugün öğleye doğru düşüşe geçti.

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Geçtiğimiz gün 2378 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın günü 2376 dolardan kapatırken, 2467 lirayı test eden gram altın günü 2461 liradan tamamladı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi. Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı.

KRİTİK VERİ SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Haftanın son işlem gününe 2376 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2311 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2305 dolar, en yüksek ise 2387 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2459 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2397 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2391 lira, en yüksek ise 2477 lira seviyeleri test edildi.