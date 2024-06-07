Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Yurt dışı piyasaların gözü kulağı ABD’den gelecek ekonomik gelişmelerde olmaya devam ederken, yurt içinde dolar/TL’deki fiyatlamalar dikkat çekiyor.

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TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi. Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı.

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Dün 104.049’a kadar gerileyen dolar endeksi bugün 104.832 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.430 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.16, en yüksek ise 32.34 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.95 lira ile geriliyor.