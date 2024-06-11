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Uzmanpara Altın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta cuma günü sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde hafif toparlanma gösterdi. Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Peki kritik gelişme öncesi piyasada son durum ne? İşte detaylar...

11.06.2024 - 08:57 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verisi geçen hafta cuma günü açıklandı. Buna göre mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi.

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ABD’de iş gücü piyasasının beklenenden güçlü gelmesiyle birlikte Fed’in faiz indirimini öteleyeceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte cuma günü ons ve gram altın yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Ons altın haftayı 2293 dolar, gram altın 2382 liradan kapattı. 

ALTIN FİYATLARI DÜN SINIRLI YÜKSELDİ 

Haftaya 2293 dolardan başlayan ons altın 2313 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2310 dolardan kapattı. 2382 liradan açılan gram altın 2401 liradan günü tamamladı. 

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA 

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.  

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın ikinci işlem gününe 2310 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2306 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2297 dolar, en yüksek ise 2312 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2402 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2400 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2391 lira, en yüksek ise 2408 lira seviyeleri test edildi. 

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