Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verisi geçen hafta cuma günü açıklandı. Buna göre mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi.

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ABD’de iş gücü piyasasının beklenenden güçlü gelmesiyle birlikte Fed’in faiz indirimini öteleyeceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte cuma günü dolar endeksi sert yükseliş gösterdi.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün 105.244 ile hafif yükseliyor, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.445 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.30, en yüksek ise 32.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.84 lira ile yatay seyrediyor.