Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceğinde. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte faiz indiriminin erken olabileceği umutları artmıştı.

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Ancak son Fed toplantısında yetkililer bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü 1’e çekti. Piyasalar ise Fed yetkililerinin yeni açıklamalarına odaklandı.

FED BAŞKAN YARDIMCISI COOK’TAN FAİZ İNDİRİMİ YORUMU

Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz gün 2315 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın günü 2319 dolardan tamamlarken, gram altın gerileme göstererek günü 2451 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2319 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2314 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2309 dolar, en yüksek ise 2323 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2456 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2449 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2444 lira, en yüksek ise 2462 lira seviyeleri test edildi.