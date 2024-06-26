Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceğinde. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte faiz indiriminin erken olabileceği umutları artmıştı.

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Ancak son Fed toplantısında yetkililer bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü 1’e çekti. Piyasalar ise Fed yetkililerinin yeni açıklamalarına odaklandı.

FED BAŞKAN YARDIMCISI COOK’TAN FAİZ İNDİRİMİ YORUMU

Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

TAHVİL PİYASASINDA FİYATLAMALAR

Öte yandan tahvil yatırımcıları Fed’in mart ayına kadar 300 baz puan faiz indireceğini fiyatlamaya başladı.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 105.883 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.277 ile toparlanıyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.87, en yüksek ise 33.00 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.22 lira ile geriliyor.