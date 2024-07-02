Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

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Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek.

ALTIN FİYATLARI DÜN SAKİN SEYRETTİ

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izledi. Ons altın fiyatı günü 2331 dolardan kapatırken, gram altın fiyatı günü 2447 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2331 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2325 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2323 dolar, en yüksek ise 2334 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2447 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2444 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2436 lira, en yüksek ise 2451 lira seviyeleri test edildi.