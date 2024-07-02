Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Altın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları bu hafta itibarıyla sakin seyir izliyor. Piyasada gözler ABD’de cuma günü açıklanacak olan haziran ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...

02.07.2024 - 08:56 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti. 

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek. 

ALTIN FİYATLARI DÜN SAKİN SEYRETTİ 

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izledi. Ons altın fiyatı günü 2331 dolardan kapatırken, gram altın fiyatı günü 2447 liradan tamamladı. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın ikinci işlem gününe 2331 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2325 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2323 dolar, en yüksek ise 2334 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2447 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2444 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2436 lira, en yüksek ise 2451 lira seviyeleri test edildi. 

Dolar kaç liradan işlem görüyor?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dolar kaç liradan işlem görüyor? Haberi Görüntüle
Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine gitti! 'Hastayım sana'

Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine gitti! 'Hastayım sana'
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı