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Uzmanpara Dolar kaç liradan işlem görüyor?
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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.63’ün üzerinde başladı.

02.07.2024 - 09:01 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti. 

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Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek. 

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Dolar endeksi bugün yatay seyrederek 106.026’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.449 ile düşüş gösteriyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.57, en yüksek ise 32.70 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.12 lira ile yatay seyrediyor. 

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