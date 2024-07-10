Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında sert hareketler bu hafta itibarıyla da devam ediyor. Pazartesi ons altın ve gram altında sert kayıp dikkat çekmişti. Salı günü ise altın fiyatlarında bir miktar toparlanma görüldü.

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Dün ons altın 2363 dolardan, gram altın 2498 liradan kapandı.

PİYASALARDA GÖZLER DÜN POWELL’DAYDI

Öte yandan salı günü ABD Senatosu’nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell son verilerin iki yıl öncesine göre işgücü piyasasında ciddi bir soğumaya işaret ettiğini belirtti.

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Yüksek enflasyonun karşılaştıkları tek risk olmadığını savunan Powell çok erken faiz indirmenin enflasyonda iyileşmeyi durdurabileceğini söylese de çok geç faiz indirmenin risklerine dikkat çekti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2363 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2373 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2363 dolar, en yüksek ise 2375 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2496 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2516 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2495 lira, en yüksek ise 2520 lira seviyeleri test edildi.