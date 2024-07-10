Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı.

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ABD Senatosu’nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell son verilerin iki yıl öncesine göre işgücü piyasasında ciddi bir soğumaya işaret ettiğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Yüksek enflasyonun karşılaştıkları tek risk olmadığını savunan Powell çok erken faiz indirmenin enflasyonda iyileşmeyi durdurabileceğini söylese de çok geç faiz indirmenin risklerine dikkat çekti.

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Bugün dolar endeksi yatay seyrederek 105.143'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.284 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.84’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.98 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.83, en yüksek ise 33.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.71 lira ile primli seyrediyor.