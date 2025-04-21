Altın fiyatlarında tarihi rekor

Paskalya tatilinin ardından ons altında rekor kırmaya devam ediyor. Asya'da bazı piyasaların ve Avrupa piyasalarının kapalı olmalarına rağmen ons altın bugün 3406 dolara kadar yükseldi.

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Ons altın şu sıralarda 3404 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3328 dolar seviyesi test edildi.

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altının da rekor kırmasına yol açtı. Güne 4076 liradan başlayan gram altın 4183 lirayı görerek tarihi rekor kırdı.

Altın fiyatının yükselmesinde dolar endeksinin 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi de rol oynadı.

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Ayrıca Çin'in diğer ülkeleri ABD ile Çin'in çıkarlarına zarar verecek anlaşmalar yapmamaları, bu tür anlaşmalara misillemede bulunacağını duyurması da küresel resesyon yönünde endişeleri artırarak altın fiyatına destek verdi.

ONS ALTINDA YENİ TAHMİN

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Temel olarak piyasalar, ABD'nin gümrük tarifeleri gerilimi ve stagflasyon endişeleri nedeniyle artan jeopolitik riskleri fiyatlarken, esnek merkez bankası talebi de fiyatları etkiliyor” dedi.

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Rong, “Altın için bir sonraki potansiyel dönüm noktası 3.500 dolar seviyesi olabilir, ancak yakın vadede pozisyonlar kalabalık görünebilir ve teknik göstergeler yakın vadeli aşırı alım koşullarına işaret ediyor” ifadelerini de kullandı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında bugün direnç 3384-3402 dolar aralığında. Buranın geçilmesi halinde 3433 dolar görülebilir. Aşağıda destekler ise 3323 ve 3304 dolarda. Bu desteklerin kırılması halinde 3274 dolara kadar geri çekilme olabilir.