Altın fiyatlarında toparlanma sürüyor

Küresel ekonomide enflasyonist eğilim giderek tırmanıyor. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı sarsan enerji krizi, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bunun yanında gıda fiyatlarındaki artışlar da enflasyonu giderek artırıyor.

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar ise soluğu altında buluyor. ABD’de enflasyonun 13 yılın zirvesindeki yerini koruması ise küresel altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

POWELL PİYASALARA MESAJ VERDİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımları ve ekonominin gidişatına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade ederken, faiz oranlarında artışa ilişkin düşüncenin olmadığını kaydetti.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA PRİMLİ SEYRETTİ

Geçtiğimiz hafta genel olarak 1760-1790 dolar seviyeleri arasında dalgalanan ons altın, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası 1815 dolara kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz hafta en büyük artışını kaydeden ons altın, hafif geri çekildikten sonra 1793 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın yüzde 1.4 oranında değer kazandı.

ONS ALTINDA TOPARLANMA SÜRÜYOR

Bugün 1795 dolardan açılış yapan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.20 oranında yükselişle 1799 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1793 dolar, en yüksek ise 1802 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRDI

Yurt içinde ise geçen hafta dolar kurunda yükselme eğilimi ve ons altında görülen toparlanma gram altın fiyatını destekledi.

Geçen hafta başında güne 526 liradan başlayan gram altın, 567 lira seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak primli seyrin hakim olduğu gram altın, haftayı 553 lira seviyesinden tamamladı.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 560.5 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.99 oranında primle 564 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 560 lira, en yüksek ise 567 lira seviyeleri görüldü.