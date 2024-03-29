Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünün korunmasının ardından altın fiyatları önce rekor seviyeleri görmüş, ardından da geri çekilmişti. Bu hafta başında ise daha sakin bir seyir izleyen altın fiyatları perşembe günü hareketlendi.

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ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Geçtiğimiz gün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı 4. çeyrek nihai büyüme rakamları açıklandı.

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ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analizler Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre GSYH büyümesi 2023 yılının son çeyrek döneminde nihai verilerle yüzde 3,4 oldu. Piyasa beklentisi öncü rakamlarla yüzde 3,2 olan büyüme rakamının, nihai olarak da aynı seviyede kalacağı yönündeydi.

ONS ALTINDAN TARİHİ REKOR

ABD’de büyüme rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından akşama doğru piyasalar hareketlendi. ABD piyasalarının açılmasının ardından ons altında sert yükselişler görüldü. Ons altın dün 2236 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın en son 21 Mart tarihinde 2222 dolar ile zirve seviyeyi test etmişti.

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GRAM ALTIN DA SERT YÜKSELDİ

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Dün gram altın 2323 lira seviyesine kadar yükseldi.

BUGÜN YENİ REKOR GELDİ

Öte yandan haftanın son işlem gününde gram altın fiyatında yeni rekor geldi. Güne 2320 liradan başlayan gram altın 2337 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda gram altın 2325 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2318 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Güne 2234 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2232 lira, en yüksek ise 2234 lira seviyeleri görüldü.