Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Yurt dışı piyasalarda gözler dün açıklanan ABD büyüme rakamlarındaydı. Geçtiğimiz gün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı 4. çeyrek nihai büyüme rakamları açıklandı.

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ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analizler Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre GSYH büyümesi 2023 yılının son çeyrek döneminde nihai verilerle yüzde 3,4 oldu. Piyasa beklentisi öncü rakamlarla yüzde 3,2 olan büyüme rakamının, nihai olarak da aynı seviyede kalacağı yönündeydi.

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Öte yandan son haftalarda dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Bugün dolar endeksi 104.611’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.206 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 32.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.27, en yüksek ise 32.54 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.97 lira ile geriliyor.