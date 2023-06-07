Gram altında yeni rekor!

Altın fiyatları her geçen gün yeni rekorlara sahne oluyor. Döviz kurlarındaki hareketlerin etkisiyle gram altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı ise bu hafta daha sakin bir seyir izliyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Bugüne 1962 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1963 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1962 dolar, en yüksek ise 1966 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Haftaya 1315 liradan başlayan gram altın son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 1368 liraya kadar yükselen gram altın rekor kırmıştı. Bugün 1361 liradan açılan gram altın 1445 lirayı test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1360 lira seviyesi görüldü.

FED'İN PAS GEÇMESİ, ECB'NİN ARTIRMASI BEKLENİYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) geçen haftaya kadar 14 Haziran'daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyordu. Ancak Fed yetkililerinden gelen açıklamalar beklentilerde değişime yol açtı.

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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.