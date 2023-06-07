Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler 14 Haziran’da yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Son dönemde piyasalar Fed’in faizleri sabit bırakacağını fiyatlamaya başladı.

FED ÜYELERİNDEN KRİTİK FAİZ BEKLENTİSİ

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 104.163’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.662 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 21.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 22.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 21.54, en yüksek ise 22.89 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 24.66 lira ile primli hareket ediyor.