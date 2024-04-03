Altın fiyatlarını hareketlendiren gelişme

Para ve emtia piyasalarını Fed beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ

Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından da bu yıl 3 faiz indirimine gidileceği öngörüsü korunmuştu.

ALTINDA FED ETKİSİ! ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Fed’in halihazırda bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin değişmemesiyle birlikte ons altın fiyatı bugün rekor kırdı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 2280 dolardan başlayan ons altın 2288 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın şu sıralarda 2271 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2270 dolar seviyesi görüldü.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEYE YAKIN

Öte yandan son günlerde dolar/TL’deki aşağı yönlü seyir gram altın fiyatı üzerinde baskı oluştursa da ons altındaki yükseliş altının gram fiyatını dengeliyor. Bugüne 2350 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2337 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2333 lira, en yüksek ise 2360 lira seviyesi görüldü.

Gram altın en son pazartesi günü 2362 TL ile tüm zamanların zirvesini test etmişti.