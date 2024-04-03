Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarını Fed beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini söyledi.

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FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ

Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.

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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından da bu yıl 3 faiz indirimine gidileceği öngörüsü korunmuştu.

DOLAR ENDEKSİ DÜN GERİLEDİ

Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi dün geriledi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 104.682’ye kadar gerilerken, bugün 104.783 ile yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.389 ile primli seyrediyor.

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DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay hareket ederek 32.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.95, en yüksek ise 32.11 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.52 lira ile sakin seyrediyor.