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20.10.2020 - 10:32 |

Altın ile ilgili önemli karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

Altın ile ilgili önemli karar
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BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor. 

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