Altın kritik veri sonrası tırmanışa geçti

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları geçtiğimiz gün açıklandı. Buna göre ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0.3 ile beklentilerden az artarken yıllık bazda yüzde 5.3 yükselişle beklentilere paralel gerçekleşti.

TÜFE, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artarak son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın pandemi koşulları sebebiyle genişlemeci para politikası uygulamaları enflasyon üzerinde yükselişi tetikliyordu.

Ağustos ayı itibarıyla TÜFE’de geri çekilme gözlenirken piyasalar gelen enflasyon verilerini olumlu karşıladı.

ONS ALTIN DÜN TIRMANIŞA GEÇTİ

Dün ABD’den gelen enflasyon rakamları öncesi düşüş eğilimi gösteren ons altın, 1783 dolara kadar geri çekilmişti. TÜFE verisinin ardından 1810 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın geçtiğimiz gün kayıplarını telafi etti.

Bugün ise 1805 dolar seviyesinden açılan ons altın, sabah saatleri itibarıyla 1803 dolar seviyesinde hafif geri çekiliyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1801 dolar, en yüksek ise 1806 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN, ONS ALTINDAN DESTEK BULDU

Ons altındaki tırmanış gram altın fiyatlarına da yansıdı. ABD’den gelen TÜFE verisi öncesi 484 lira seviyesinden işlem gören gram altın, 491 liraya kadar yükseldi.

Bugüne 489 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.69 oranında yükselişle 489 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 488 lira, en yüksek ise 490 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ GERİ ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz gün 92.6 seviyesinde bulunan dolar endeksi ABD’den gelen enflasyon rakamlarının etkisiyle birlikte 92.3’e kadar geri çekildi. 6 majör ülke para birimi karşısında doların hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 92.5 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Güne 8.43 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, yüzde 0.13 oranında yükselişle 8.44 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.42 lira, en yüksek ise 8.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.97 lira seviyesinde hafif primli seyrediyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN ‘ZORUNLU KARŞILIK’ HAMLESİ

Bugün ise yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından (TCMB) zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklik takip edildi. Buna göre Merkez Bankası döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarında tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artışa gitti. Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17 olarak belirlendi.