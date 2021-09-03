Altın ve dolar için kritik gün

Geçtiğimiz hafta ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı ve ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın varlık alım programıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından 1820 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izliyor.

Hafta başından itibaren 1820 dolar seviyesi altında hareketini sürdüren ons altın, bugün ABD’den gelecek olan istihdam verileri ile birlikte yönünü değiştirebilir.

PARA VE EMTİA PİYASALARI İÇİN KRİTİK GÜN

Fed Başkanı Powell istihdamda belirgin bir düzelme görüldüğü zaman varlık alım programını azaltabileceğine yönelik açıklamalarından dolayı bugün ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi para ve emtia piyasalarında gidişatı etkileyecek önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 1811 dolar seviyesinden başlayan ons altın, bugün yüzde 0.23 oranında yükselişle 1815 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1816 dolar seviyeleri görüldü.





GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Güne 482 lira seviyesinden başlayan gram altın, bugün itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.43 oranında yükselişle 485.8 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 481 lira, en yüksek ise 485 lira seviyeleri takip edildi.





DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde düşüş gözlenmişti. Bu gelişmelerle birlikte kritik eşik olan 93 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi bugün itibarıyla 92.2 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilmeler de dolar kurunun yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün itibarıyla 1.30 seviyesinde yatay seyrederken, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1.60 düşüş kaydederek 0.20 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içi piyasalarda çarşamba günü Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 oranında rekor bir büyümeye imza attı.

Bu gelişmelerle birlikte çarşamba günü 8.26 liraya kadar geri çekilen dolar/TL, 11 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Güne 8.28 lira seviyesinden başlayan dolar/TL bugün primli seyrediyor. Dolar/TL, yüzde 0.61 oranında yükselişle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.27 lira, en yüksek ise 8.33 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.88 lira seviyesinde yükseliş kaydediyor.