Altın ve dolar için kritik hafta

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarından önce 1800 dolar civarında işlem gören ons altın, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD’de ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte haftayı yüzde 2’nin üzerinde kayıpla tamamladı.

Perşembe günü ABD’de açıklanan perakende satış rakamları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verilerinin piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte dolarda güçlenme eğilimi hız kazanmış ve bu durum ons altın fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirmişti.

Perşembe günü ons altın, 1795 dolardan 1745 dolar seviyesine kadar düşerek 50 dolarlık bir geri çekilme kaydetmişti.

ONS ALTIN 5 HAFTANIN DİBİNDE

Haftanın ilk işlem gününe 1754 dolar seviyesinden başlayan ons altın, önceki kapanışına göre 1751 dolardan işlem görüyor. Sabah erken saatlerde 1743 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, böylelikle 5 haftanın en düşük rakamına ulaşmış oldu.

KRİTİK HAFTADA GÖZLER FED’DE OLACAK

Bu hafta para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edilecek veri gündemi ise oldukça yoğun olacak. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı gerçekleştirilecek. Ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklanacağı toplantıda Fed’in faiz kararı belli olacak.

Piyasalar tarafından Fed’in faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü ‘Pandemi İyileştirmesine İlişkin Perspektifler’ başlıklı sanal Fed dinlemeleri etkinliğinde açılış konuşması yapacak. Powell’ın burada varlık alımlarına yönelik sözle yönlendirme yapması bekleniyor.

Piyasalarda varlık alım programına ilişkin azaltıma erken bir tarihte başlanması bekleniyor.

‘Doların patronu ABD Merkez Bankası’ndan gelecek olan politika hamleleri para ve emtia piyasaları tarafından hayati önem taşıyor.

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ONS ALTIN BU SEVİYELERE DÜŞEBİLİR

ABD’de açıklanan verilerin pozitife dönmesi, ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri beraberinde getirirken, bu hafta Fed’den gelebilecek parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar doları daha da güçlendirebilir.

Eğer böyle bir senaryo oluşursa analistler ons altında 1730 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. Ancak analistler ons altında geri çekilmenin kısa süreli olacağını düşünüyor.





GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ons altında yaşanan geri çekilmelerin etkisiyle gram altın fiyatlarında da sert düşüş gözlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı, perşembe günü 487 liradan 478 liraya kadar düşmüştü. Dolarda gelişen güçlenmenin etkisiyle cuma günü toparlanma kaydeden gram altın, haftayı sınırlı yükselişle 487 liradan tamamladı.

Güne 487 lira seviyesinden başlayan gram altın, önceki kapanışının yüzde 0.67 üzerinde 491 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 484 lira, en yüksek ise 491 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANIYOR

Geçen hafta 92.29 seviyesinde bulunan dolar endeksi ABD’deki ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilerin artışa geçmesiyle 93 kritik eşiğini aşarak 93.23’e kadar yükselmişti. Bu gelişmeyle ABD dolarının 6 majör ülke para birimi karşısında değerinin incelendiği endeksteki güçlenme eğilimi emtia fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Bugün itibarıyla dolar endeksi 93.31 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Güne 8.64 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, yüzde 1 oranında yükselişle 8.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.64 lira, en yüksek ise 8.72 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.49 oranında primle 10.16 lira seviyesinden işlem görüyor.