Altın ve dolar için nefesler tutuldu

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD’de ekonomide toparlanmaya yönelik tahminlerin artmasıyla dolar kuru gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte pazartesi günü dolar endeksi 93.44’e kadar yükselerek 23 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksinde gelişen güçlenmeyle birlikte emtia fiyatlarında büyük kayıplar yaşandı. Özellikle ons altın bazında pazartesi günü 1742 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı.

DOLAR VE ALTINDA ROTA BELLİ OLACAK

Bugün ise para ve emtia piyasalarını yakından ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanacak. Türkiye saati ile (TSİ) 21.00’de ABD Merkez Bankası’nın Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yapılacak.

Fed’in faiz oranlarına ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alım programına ilişkin vereceği karar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Eğer Fed varlık alımlarına ilişkin beklenenden önce bir azaltıma giderse bu durumda dolar daha da güçlenebilir ve altın fiyatlarında ise geri çekilmeler yaşanabilir.

Fed piyasalara daha güvercin mesajlar verirse bu durumda ise ons altında yükseliş görülebilir. Böyle bir durumda ons altın tekrardan 1800 dolar seviyesine doğru yönelebilir.





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ONS ALTIN FED ÖNCESİ YATAY SEYRE YÖNELDİ

Pazartesi gününden sonra toparlanma eğilimi gösteren ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 1775 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1780 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Güne 492 lira seviyesinden başlayan gram altın, öğle saatlerinde yüzde 0.90 oranında yükselişle 493.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 491 lira, en yüksek ise 494 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO YÜKSELİŞTE

Hafta başından bu yana yükseliş kaydeden dolar/TL bugün sabah saatlerinde yatay seyretti. Öğle saatleri itibarıyla hafif yükselişe geçen dolar/TL 8.65 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 10.15 lira seviyesinde primli seyrediyor.