Altın ve dolarda gözler ABD’ye çevrildi

Geçtiğimiz hafta salı günü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen yükselişin etkisiyle kayıplarını artıran ons altın, cuma günü ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelmesiyle birlikte haftayı 1792 dolar seviyesinden tamamladı.

ABD tahvil faizlerinin geçen hafta salı günü 1.33’ten 1.38’e yükselmesiyle birlikte ons altında sert düşüş gözlendi. Haftanın ilk işlem gününde ise 10 yıllık tahvil faizleri tekrardan 1.33 seviyesine geri çekildi.

Öte yandan cuma günü ABD’de para ve emtia piyasaları tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0.7 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 8.3 artarak Kasım 2010’dan bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

Piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelen ÜFE verilerinin ardından artışın TÜFE’ye de yansıyacağı görüşü hakim oldu. Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında azaltımın ve faiz artışının daha erken bir tarihte gerçekleşebileceği sinyali ortaya çıktı.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Haftanın ilk işlem gününde ons altın önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.11 altında 1790 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1785 dolar, en yüksek ise 1795 dolar seviyeleri görüldü.

Öte yandan ons altında 1800 dolar pivot seviyesi önemle takip edilirken analistler ons altında 1780 dolar seviyesini destek, 1840 dolar seviyesini ise direnç olarak öne çıkarıyor.





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GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlayan gram altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.10 oranında düşüşle 486.5 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira, en yüksek ise 488 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen yükselişin etkisiyle güç kazanan dolar endeksi cuma günü enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından haftanın ilk işlem gününde 92.77 oranında seyrediyor. Dolar endeksinde 93 kritik eşik seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.





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DOLAR YATAY SEYREDİYOR EURO İSE DÜŞÜYOR

Güne 8.47 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, 8.45 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.43 lira en yüksek ise 8.48 lira seviyeleri görüldü. Euro ise sabah saatlerinde yüzde 0.22 oranında düşüşle 9.96 lira seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Öte yandan bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri gündemi oldukça yoğun geçecek. Yurt içi piyasalarda bugün Türkiye saati ile (TSİ) 10.00’da temmuz ayı cari denge verisi ve sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4.2 azaldı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 8.7 artış kaydetti. Cari işlemler hesabı ise temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Yurt dışı piyasalarda ise salı günü TSİ 15.30’da ABD’de ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri bekleniyor. ABD’den gelecek olan enflasyon verileri Fed’in para politikasına yönelik önemli sinyaller verirken dolar ve altında oluşabilecek fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.