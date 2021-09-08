Altın ve dolarda rota belli olacak

Geçtiğimiz hafta kapanışında ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında gelmesiyle birlikte 1836 dolar seviyesine kadar sert yükseliş kaydeden ons altın bu hafta genel itibarıyla satıcılı bir seyir izliyor.

Tarım dışı istihdam verilerinin ağustos ayında 235 bin artış kaydetmesi ve piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında gelmesiyle geçtiğimiz hafta ons altın yönünü yukarıya çevirmişti.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞMÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününden itibaren gerileme kaydeden ons altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle birlikte 1792 dolar seviyesine kadar düşüş kaydetti. Ons altın, dün önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.51 altında 1795 dolar seviyesinden günü tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün 1.38 seviyesine kadar yükselerek dolar kurunun güçlenmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte bugün genel olarak yatay seyir izleyen ons altın, akşama doğru düşüşe geçti. Ons altın yüzde 0.55 oranında düşüşle 1788 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altında en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1804 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN TOPARLANIYOR

Geçtiğimiz gün ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altında da sert fiyat hareketleri görüldü. Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altın 480 liraya kadar düştü ve önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.78 altında günü tamamlamış oldu.

Bugün sabah saatleri itibarıyla düşüşe geçen gram altın öğleye doğru toparlandı. Gram altın akşam saatlerine doğru yüzde 0.12 oranında primle 485.8 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 481 lira en yüksek ise 490 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇ KAZANDI

ABD’den gelen ekonomik gelişmelerin etkisiyle 92.1 seviyesine kadar gerileme gösteren dolar endeksi dün 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 92.7’ye kadar çıkarak toparlanma kaydetti.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ

Geçtiğimiz gün 8.26 liraya kadar düşüş gösteren dolar/TL bugün itibarıyla yükseliş kaydediyor. Güne 8.34 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.29 oranında primli seyrederek 8.45 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 9.99 liradan işlem görüyor.





GÖZLER ABD’YE ÇEVRİLDİ

Öte yandan tarım dışı istihdam verisinin ağustos ayında beklentilerin çok altında gelmesiyle birlikte gözler yarın açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuru rakamlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programının gidişatını doğrudan etkileyecek olan istihdam verileri para ve emtia piyasalarında yönü belirleyici kritik unsur olacak.

Bugün bazı Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalar piyasalar tarafından yakından izlenirken ABD’de Delta varyantının yayılması ve koronavirüs vaka sayılarının artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahı azalıyor.

Ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin arttığı bu dönemde yarın ABD Başkanı Joe Biden, kamu ve özel sektörü ilgilendiren 6 aşamalı stratejik planını açıklayacak. Buradan çıkacak olan kararlar ekonominin gidişatı açısından son derece önemli olacak.