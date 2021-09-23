Altın ve dolarda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz gün Fed tarafından gerçekleştirilen toplantıdaydı. Buna göre Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0.25 oranında sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell yaptığı açıklamada istihdam piyasasının iyileşmeye devam ettiğine işaret ederek, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2 ile uyumlu olduğunu belirtti.

VARLIK ALIMLARIYLA İLGİLİ ÇARPICI MESAJLAR

Fed Başkanı Powell, 2022 yılının ortasında varlık alımlarının son bulabileceğini belirterek, iyi bir istihdam verisiyle varlık alımlarında azaltıma kasım ayında başlanabileceğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇ KAZANDI

Powell’ın varlık alımlarına ilişkin açıklamaları piyasalar tarafından şahin tonda algılandı. Powell’ın açıklamalarının öncesinde 93.12 seviyesinde bulunan dolar endeksi bu gelişmeler sonrası 93.53’e kadar çıktı.





ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Dün Fed cephesinden gelen mesajların öncesinde ons altın 1780 dolar seviyesinden işlem görürken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından 1765 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Güne 1768 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yüzde 0.87 oranında düşüşle 1763 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1760 dolar, en yüksek ise 1769 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Dün ons altında yaşanan geri çekilmeler gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 492 lira seviyesinden başlayan gram altın, yüzde 0.31 oranında düşüşle 491.5 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 490 lira, en yüksek 492 lira seviyeleri görüldü.





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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar endeksindeki güçlenme eğilimi dolar/TL fiyatlarını da yukarı yönde etkiledi. Güne 8.6612 liradan başlayan dolar/TL, yüzde 0.27 oranında yükselişle 8.6662 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.64 lira, en yüksek ise 8.67 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.47 oranında yükselişle 10.1550’den işlem görüyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI’NA ODAKLANDI

Yurt içi piyasalarda ise bugün Türkiye saati ile (TSİ) 14.00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek. Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmezken, piyasalara vereceği mesajlar önemle takip edilecek.