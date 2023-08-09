Altın yatırımcıları ABD enflasyonuna odaklandı

Geçtiğimiz hafta düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk iki işlem gününde de aşağı yönlü bir seyir izledi. Özellikle doların küresel çapta güçlenmesi ons altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken bu durum yurt içinde gram altın fiyatına da etki ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de açıklanan iş gücü istatistikleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert yükselişler görülmüştü. Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileme gösterse de dolar endeksinde yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 1936 dolardan başlayan ons altın 1922 dolara kadar geriledikten sonra 1925 dolardan kapandı.

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Dün 1679 liradan açılan gram altın 1666 lirayı gördükten sonra 1670 liradan günü tamamladı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı yarın açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3’ten yüzde 3.3 seviyesine çıkması bekleniyor. ABD’de enflasyonun sürpriz yapması piyasalarda sert hareketleri beraberinde getirebilir.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma göstererek 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1924 dolar, en yüksek ise 1932 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1669 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1678 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1668 lira, en yüksek ise 1699 lira seviyeleri test edildi.