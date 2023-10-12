Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz cumartesi Hamas’ın İsrail’e saldırması ve İsrail’in de karşı operasyon düzenlemesi ile birlikte Orta Doğu’da savaşın fitili ateşlenmişti.

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Hafta geneli boyunca iki taraf arasında saldırılar devam ederken, Lübnan ve Suriye tarafından da İsrail’e saldırıda bulunuldu. Böylelikle savaş diğer ülkelere de sıçramış oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA TALEBİ ARTIRDI

Orta Doğu’da baş gösteren savaş jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman altına talep arttı. Haftaya 1832 dolardan başlayan ons altın dün 1877 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1874 dolardan kapattı.

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Haftaya 1656 liradan başlayan gram altın dün 1670 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1667 liradan tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Bu hafta genelinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüş göstermesi altın fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesini destekledi. Dolar endeksi 105.600’lü seviyelere gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.560’lı seviyelerde bulunuyor.

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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD'de eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kritik enflasyon verisi sonrası piyasalarda yön belli olacak.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1874 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1879 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1873 dolar, en yüksek ise 1880 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1670 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 1676 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1665 lira, en yüksek ise 1677 lira seviyeleri test edildi.