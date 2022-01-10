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UzmanparaAltın, yatırımcıları çekmekte zorlanıyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın, yatırımcıları çekmekte zorlanıyor

Küresel altın borsa yatırım fonlarından geçen yıl 9 milyar dolar sermaye çıkışı görüldüğüne işaret eden Financial Times (FT), bunun 2022 yılında altın için yatırımcı iştahında ciddi bir düşüşün habercisi olduğunu bildirdi.

10.01.2022 - 11:15 |
Altın, yatırımcıları çekmekte zorlanıyor

2021 yılında altın ETF'lerinden (Borsa Yatırım Fonu) sermaye çıkışının 2013 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirten FT, enflasyonist baskılara yanıt olarak küresel merkez bankalarından gelecek faiz artırımlarının ve ABD dolarının güçlenmesinin altın üzerinde bu yıl daha ciddi ters rüzgarlar yaratacağını öngördü.

UBS Global Wealth Management'ın Baş Yatırım Yetkilisi Mark Haefele, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika sıkılaştırma sinyalleri vermesi, ABD'de ekonomiye daha az mali teşvik sağlanması ve yükselen reel faizler altın için negatif" diye konuştu. UBS, altın fiyatının bu yılın sonunda 1650 dolar/ons seviyesine düşmesini beklediğini de ortaya koydu.

JP Morgan da merkez bankalarının ultra destekleyici para politikalarını bu yıl sona erdirecek olmalarının altın fiyatında düşüşe yol açacağını öngördü ve 2022 yılının son çeyreğinde altında ortalama fiyatın 1520 dolar/ons seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

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