Altın yatırımcıları enflasyon verisine odaklandı

Küresel çapta artış eğiliminde olan enflasyon altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun aylık ve yıllık bazda beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle birlikte ons altında primli seyir hız kazandı.

ABD’de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaşmasıyla birlikte fiyat artışından korunmak isteyen yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın geçtiğimiz gün 1873 dolara çıkarak 5 ayın zirvesindeki yerini korudu.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ AVRUPA ENFLASYONUNDA

Öte yandan çarşamba günü Euro Bölgesi’nde ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. TÜFE eylülde aylık 0.3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4.1 oranında yükselmişti. Enflasyonun piyasa beklentisinin aksine hareket etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası piyasalarda faiz artışının hemen gerçekleşmeyeceğinin fiyatlanmasıyla ons altın 1800 dolar pivot seviyeyi kırmıştı.

ABD’de enflasyonun piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelmesiyle birlikte geçen hafta ons altın yüzde 2.8 oranında değer kazanarak 1868 dolardan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın, 1873 doları aşarak 5 ayın en yüksek seviyesindeki yerini korudu ve 1866 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1864 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1867 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1863 dolar, en yüksek ise 1871 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki primli seyirden destek buluyor.

Haftanın ilk işlem gününe 601 liradan başlayan gram altın, 604 lira ile zirveye ulaştı ve 602 liradan kapandı.

Bugüne ise 602.6 liradan başlayan gram altın, 613 liraya çıkarak rekor tazeledi.