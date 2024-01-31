Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün ABD’de olacak. Fed yılın ilk faiz kararını saat 22.00’de açıklayacak. Banka politika faizini 22 yılın zirvesi olan yüzde 5.50 seviyesinde tutuyor.

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Son toplantıda Fed metninde bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 kez faiz indirimi öngörülmüştü. Piyasalar mart ve mayıs aylarında olası faiz indirimini fiyatlamaya başlamıştı.

FED BEKLENTİLERİ NELER?

ABD’den son gelen veriler ise faiz indirimi ihtimalini düşürdü. ABD’de açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi. Fed’in bu toplantıda da veri odaklı bir yaklaşım göstermesi bekleniyor. Fed’den ocak ayı toplantısında faizde değişiklik beklenmiyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2032 dolardan başlayan ons altın 2048 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2036 dolardan kapattı.

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Dün 1982 liradan açılan gram altın 2002 lira seviyesini gördükten sonra günü 1984 liradan tamamladı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2036 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2039 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2032 dolar, en yüksek ise 2040 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1986 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1991 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1981 lira, en yüksek ise 1992 lira seviyeleri test edildi.