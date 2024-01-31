Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün ABD’de olacak. Fed yılın ilk faiz kararını saat 22.00’de açıklayacak. Banka politika faizini 22 yılın zirvesi olan yüzde 5.50 seviyesinde tutuyor.

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Son toplantıda Fed metninde bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 kez faiz indirimi öngörülmüştü. Piyasalar mart ve mayıs aylarında olası faiz indirimini fiyatlamaya başlamıştı.

FED BEKLENTİLERİ NELER?

ABD’den son gelen veriler ise faiz indirimi ihtimalini düşürdü. ABD’de açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi. Fed’in bu toplantıda da veri odaklı bir yaklaşım göstermesi bekleniyor. Fed’den ocak ayı toplantısında faizde değişiklik beklenmiyor.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi 103.545 ile hafif primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.013 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 30.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.29, en yüksek ise 30.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.88 lira ile geriliyor.