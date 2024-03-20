Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor

Geçen hafta ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Özellikle ABD’de yüksek gelen enflasyon verisi Fed’in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini düşürmüştü.

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GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Piyasalarda Fed fiyatlamalarının dikkat çektiği bu dönemde bugün önemli bir karar açıklanacak. ABD Merkez Bankası saat 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara ilişkin önemli mesajlar verecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2157 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2155 dolar, en yüksek ise 2160 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2244 liradan başlayan gram altın şu sıralarda sakin seyrederek 2245 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2239 lira, en yüksek ise 2251 lira seviyeleri test edildi.