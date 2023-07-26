Altın yatırımcıları Fed'i bekliyor

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler altın piyasasında yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ons altında sert düşüş görülmüştü.

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Geçen hafta 1987 dolar ile 2 ayın zirvesini test eden ons altın, Fed’in daha fazla parasal sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte düşüşe geçmişti. Bugünkü Fed kararı piyasalar için büyük önem taşıyor.

ONS ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı 2 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Ons altın pazartesi günü 1953 dolara kadar geriledikten sonra salı günü yükselişe geçmişti. 1965 dolara kadar yükselen ons altın günü 1964 dolardan kapattı.

ONS ALTINDA TEMKİNLİ SEYİR

Bugün ise Fed faiz kararı öncesi ons altın fiyatındaki seyir dikkat çekiyor. Güne 1964 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1970 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1962 dolar, en yüksek ise 1971 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNDE

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı 1700 lira olan kritik eşiğin üzerinde seyrediyor. Güne 1699 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1706 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1695 lira, en yüksek ise 1713 lira seviyeleri test edildi.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25’ten 5.50’ye çıkarması yönünde. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesaj önemle takip edilecek.

Fed daha fazla faiz artışına gidecek mi yoksa ara mı verecek? Piyasalar Powell'ın açıklamalarında faiz artışına ilişkin ipuçları arayacak. Fed üyelerinin haziran ayındaki tahmini temmuz ayından sonra bir kez daha faiz artışı yapılacağı yönündeydi. Fed faiz kararı altın piyasasında yönü tayin edecek.