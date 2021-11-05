Altın yatırımcıları istihdam verisine odaklandı

Altın fiyatları ABD’de açıklanan ekonomik gelişmelerle birlikte yön arayışını sürdürüyor. Çarşamba günü Fed toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edildi. Fed, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmazken, varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlayacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte Fed, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltıma gidecek.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımına başlamanın yakın zamanda faizlerin de artırılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Yüksek enflasyonun sebebinin pandemi kaynaklı faktörler olduğunu belirten Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru yumuşamadığını açıkladı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan geçtiğimiz gün ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin azalarak 269 bine indi.

Bu gelişmeyle birlikte işsizlik maaşı başvuruları 14 Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ALTIN YATIRIMCILARI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Fed Başkanı Powell, son gerçekleştirilen toplantıda faiz artışı için ABD’deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirterek, “Faiz artışında sabırlı olacağız” dedi. Powell, ABD’de tam istihdam seviyesine gelecek yıl ulaşabilecekleri öngörüsünde bulundu.

Altın yatırımcıları ise ABD’de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Altın fiyatları, Fed’in para politikasına yön verecek olan kritik gelişmeden etkilenebilir. Tarım dışı istihdam eylül ayında 194 bin kişi artarak, beklentilerin altında kalmıştı.

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ONS ALTIN BUGÜN PRİMLİ

Geçtiğimiz güne 1769 dolardan başlayan ons altın, Fed’in faiz oranlarına ilişkin duyurusunu fiyatladıktan sonra yönünü yukarıya çevirdi ve 1793 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 1792 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.16 oranında yükselişle 1796 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1801 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Ons altındaki fiyatlamalar ve dolar kurundaki hareketler yurt içinde gram altını etkiliyor. Perşembe gününe 551 liradan başlayan gram altın, en yüksek 562 liraya kadar çıktı ve günü 558 liradan kapattı.

Haftanın son işlem gününe 558 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.31 oranında yükselişle 561 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 557 lira, en yüksek ise 562 lira seviyeleri görüldü.