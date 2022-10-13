Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Mart ayında 2 bin doların üzerine çıktıktan sonra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte ons altında rüzgar tersine döndü. Fed’in yüksek enflasyona karşı faiz artırım hızını yükseltmesiyle birlikte ons altında baskı arttı. Ons altın mart ayında gördüğü zirve seviyeden yüzde 19 gerileme gösterdi.

FED TUTANAKLARINDA ENFLASYON VURGUSU

Öte yandan Fed toplantı tutanakları geçtiğimiz gün yayınlandı. Tutanaklarda Fed yetkilileri enflasyonu düşürmek için daha az aksiyon almanın maliyetinin çok fazla aksiyon almanın maliyetine ağır bastığına vurgu yaptı.

ONS ALTIN 1661 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1666 dolardan başlayan ons altın 1661 dolara kadar gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi test etti. Dip seviyeden yönünü yukarı çeviren ons altın günü 1673 dolardan tamamladı.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamlarında olacak.

ABD’de tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 8.1 oranında artması bekleniyor. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yükselmişti.

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ABD’de enflasyon artışının yıllık bazda yavaşlaması bekleniyor. Kritik enflasyon verisi sonrası altın piyasasında yön belli olacak.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Bugüne 1673 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1675 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1667 dolar, en yüksek ise 1677 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 996 liradan başlayan gram altın ise 1002 liraya kadar yükseldikten sonra 998 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 998 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1001 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 993 lira, en yüksek ise 1003 lira seviyeleri test edildi.