Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz hafta ABD’de 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti. Perşembe günü ons altın 1949 dolarla 9 ayın zirvesini gördükten sonra aşağı yönlü hareket etmişti. Gram altın ise 1178 lira ile tarihi rekor seviyeden dönmüştü.

ONS ALTIN 1900 DOLARDAN DÖNDÜ

Yeni haftada da altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Haftaya 1927 dolardan başlayan ons altın dün 1900 dolar seviyesine kadar geriledi. Kritik seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçen ons altın günü 1928 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1150 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Haftaya 1164 liradan başlayan gram altın ise dün 1149 liraya kadar geriledikten sonra ons altındaki toparlanmaya bağlı olarak yükselişe geçti. Gram altın günü 1161 liradan kapattı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ KULAĞI FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan yılın ilk Fed faiz kararında olacak. Fed’in bugünkü toplantısında faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörüyor.

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Ayrıca Fed faiz kararı sonrasında toplantı metninde ileriye dönük verilecek olan para politikasına ilişkin sinyaller piyasalar için büyük önem taşıyor. 22.30’da Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara mesajlar verecek. Fed’in ileriye dönük politikasına ilişkin sinyaller aranacak.

Kritik gelişme sonrasında para ve hisse piyasalarında sert hareketler görülebilir. Altın fiyatlarında yön Fed faiz kararı sonrası şekillenecek.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİNDE PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1928 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1930 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar, en yüksek ise 1933 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1166 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1167 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1163 lira, en yüksek ise 1171 lira seviyesi test edildi.